Obbligo vaccinale, Minelli: "Estenderlo come in Francia" (Di martedì 13 luglio 2021) Obbligo vaccinale per tutti anche in Italia? L'idea di una vaccinazione 'fai da te', opzionale e arbitraria, mi sembra oramai davvero 'fuori logica' e soprattutto mi pare inutile, perché lascia aperte autostrade di criticità nel tempo della presunta 'fine epidemia'. Non è più tempo di discutere sul 'vaccino sì o vaccino no', proprio perché nel momento dell'auspicata ripartenza la variante Delta rischia di farci perdere il vantaggio parzialmente acquisito. Ecco perché non è bizzarra la soluzione decisa dal governo francese di estendere l'Obbligo della vaccinazione a chi deve affrontare un impatto turistico, sociale e professionale". Lo ...

borghi_claudio : NO all'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Le elementari non sono una RSA, i bambini non rischiano nulla… - FratellidItalia : #Meloni: Obbligo vaccinale? Scherziamo? Ricordo a questa sinistra in preda a deliri di onnipotenza che non è previs… - Adnkronos : #ObbligoVaccinale, l'immunologo Minelli: 'Estenderlo come in #Francia'. - davidefigoli : RT @AndreaVenanzoni: Sostenere l’obbligo vaccinale, e lo dico da vaccinato, significa avallare implicitamente la narrazione “covid zero”, u… - ___________Luca : Gli Stati, dopo aver escluso obbligo vaccinale nell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, introducono misu… -