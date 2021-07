Obbligo vaccinale, lo scacco di Macron (Di martedì 13 luglio 2021) No vax, tremate. Con un discorso televisivo a reti unificate, il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato una serie di misure per incoraggiare i cittadini, specie quelli più scettici, a vaccinarsi contro il Covid. La mossa di Macron è la più risoluta d’Europa finora, e ha generato un milione di nuove prenotazioni nelle ore successive all’annuncio, oltre al prevedibile coro di proteste. Il presidente ha spiegato che a partire dal 21 luglio sarà necessario presentare il green pass europeo, ottenibile mediante vaccinazione o tampone, per poter accedere alle grandi strutture (tra cui alcuni cinema, teatri, stadi). Da agosto questa restrizione sarà ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) No vax, tremate. Con un discorso televisivo a reti unificate, il presidente francese Emmanuelha presentato una serie di misure per incoraggiare i cittadini, specie quelli più scettici, a vaccinarsi contro il Covid. La mossa diè la più risoluta d’Europa finora, e ha generato un milione di nuove prenotazioni nelle ore successive all’annuncio, oltre al prevedibile coro di proteste. Il presidente ha spiegato che a partire dal 21 luglio sarà necessario presentare il green pass europeo, ottenibile mediante vaccinazione o tampone, per poter accedere alle grandi strutture (tra cui alcuni cinema, teatri, stadi). Da agosto questa restrizione sarà ...

