“Obbligo vaccinale | impariamo dalla Francia” Il coro delle sirene da Bassetti a Pregliasco

Roma, 13 lug – "Obbligo vaccinale, impariamo dalla Francia": è il nuovo terribile mantra degli esperti sul fronte del Covid. Da Matteo Bassetti a Fabrizio Pregliasco, sono sempre di più gli immunologi, virologi ed epidemiologici secondo cui l'Obbligo vaccinale sia la soluzione ideale contro operatori sanitari no vax e rischi da variante Delta. Si parla di guardare a Macron, che sta di fatto costringendo i francesi alla vaccinazione di massa. Ma nessuno, per esempio, guarda alla Merkel, che dice no all'Obbligo per la ...

