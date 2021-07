Nuovo film insieme per gli innamorati più sexy del cinema francese (Di martedì 13 luglio 2021) Coppia di bellissimi del cinema francese, Laetitia Casta e Louis Garrel hanno brillato sul red carpet di Cannes 2021 con il loro film La croisade. Diretto da Garrel stesso che, per la seconda volta, ha voluto sul set la splendida moglie. Sposata, in gran segreto, in Corsica nel 2017 e madre del piccolo Azel nato lo scorso marzo. Laetitia Casta e Louis Garrel: la storia di un amore guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 luglio 2021) Coppia di bellissimi del, Laetitia Casta e Louis Garrel hanno brillato sul red carpet di Cannes 2021 con il loroLa croisade. Diretto da Garrel stesso che, per la seconda volta, ha voluto sul set la splendida moglie. Sposata, in gran segreto, in Corsica nel 2017 e madre del piccolo Azel nato lo scorso marzo. Laetitia Casta e Louis Garrel: la storia di un amore guarda le foto ...

