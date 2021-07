Nuoto di fondo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming (Di martedì 13 luglio 2021) Servirà fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di Nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamente il 4 e il 5 agosto, con partenza alle 06.30 locali. Il che significa che in Italia bisognerà seguire dalle 23.30 del giorno precedente (3-4 agosto). Precisato questo l’Italia schiererà nella gara femminile l’argento olimpico a Rio 2016 Rachele Bruni che va a caccia di un altro podio a Cinque Cerchi, mentre Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo saranno al via della prova maschile. Grande curiosità desta ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Servirà fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare didialledi. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono inrispettivamente il 4 e il 5 agosto, con partenza alle 06.30 locali. Il che significa che in Italia bisognerà seguire dalle 23.30 del giorno precedente (3-4 agosto). Precisato questo l’Italia schiererà nella gara femminile l’argento olimpico a Rio 2016 Rachele Bruni che va a caccia di un altro podio a Cinque Cerchi, mentre Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo saranno al via della prova maschile. Grande curiosità desta ...

Advertising

veneto_ : @Miky_born2read Ma solo nuoto, o anche fondo, nuoto artistico, tuffi, pallanuoto? - holvdmeniall : @formulagio_ allora AAAAA TUTTI, giuro io qualsiasi cosa c’è in quel momento me la guardo, però in particolare vivo… - anteprima24 : ** #Nuoto di #Fondo, #Aniene vince la #Staffetta Capri-#Napoli open ** - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto di fondo: nella terza Capri-Napoli open Circolo Aniene più forte del mare mosso -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo Maccagno per un giorno capitale d'Italia del nuoto in acque libere GHISOLFO E MONTALBETTI VINCITORI NELLA HARD SWIM Gare caratterizzate da un parterre di atleti di altissimo livello, molti dei quali arrivati direttamente dai campionati italiani di nuoto di fondo a ...

Pallanuoto, la Cargomar Rari Nantes Napoli vince gara uno dei play off Nell'altro confronto, successo del Nuoto 2000 sul Vomero: 13 - 8. È Palermo il grande protagonista ... Dovremo dar fondo a tutte le energie mentali e fisiche, consapevoli che la finale è un obiettivo ...

Nuoto di fondo, Aniene vince la staffetta Capri-Napoli open anteprima24.it Nuoto di fondo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming Servirà fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamen ...

Sogne e Franceschini si fanno onore a Caorle NUOTOAncora sugli scudi gli atleti della Sportivamente Belluno. E non solo in piscina. Sì, perché a Caorle (Venezia) è andata in scena la manifestazione Nuotiamo insieme, inserita nel ...

GHISOLFO E MONTALBETTI VINCITORI NELLA HARD SWIM Gare caratterizzate da un parterre di atleti di altissimo livello, molti dei quali arrivati direttamente dai campionati italiani didia ...Nell'altro confronto, successo del2000 sul Vomero: 13 - 8. È Palermo il grande protagonista ... Dovremo dara tutte le energie mentali e fisiche, consapevoli che la finale è un obiettivo ...Servirà fissare gli orologi in maniera attenta pensando alle gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle acque libere giapponesi le 10 km femminile e maschile sono in programma rispettivamen ...NUOTOAncora sugli scudi gli atleti della Sportivamente Belluno. E non solo in piscina. Sì, perché a Caorle (Venezia) è andata in scena la manifestazione Nuotiamo insieme, inserita nel ...