Non solo calcio. In Europa è il momento dell'Italia (Di martedì 13 luglio 2021) Europei e un po’ rigoristi: perfetto, no? Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale campione d’Europa, domenica sera, subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra, ha detto che nel corso di questi Europei c’era “qualcosa di magico nell’aria che ha permesso a questo gruppo speciale di regalare un’emozione incredibile a tutto il paese”. Chiellini, che Dio lo benedica, ha perfettamente ragione ed è difficile negare quello che molti di noi hanno visto in queste settimane: più l’Italia giocava e più era chiaro a tutti, tranne forse a Marco Travaglio, che la squadra costruita da Roberto Mancini sarebbe stata capace di tirar fuori in qualsiasi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Europei e un po’ rigoristi: perfetto, no? Giorgio Chiellini, capitanoa Nazionale campione d’, domenica sera, subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra, ha detto che nel corso di questi Europei c’era “qualcosa di magico nell’aria che ha permesso a questo gruppo speciale di regalare un’emozione incredibile a tutto il paese”. Chiellini, che Dio lo benedica, ha perfettamente ragione ed è difficile negare quello che molti di noi hanno visto in queste settimane: più l’giocava e più era chiaro a tutti, tranne forse a Marco Travaglio, che la squadra costruita da Roberto Mancini sarebbe stata capace di tirar fuori in qualsiasi ...

