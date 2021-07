Nome nuovo per la fascia sinistra: il Napoli tratta Mathías Olivera del Getafe (Di martedì 13 luglio 2021) MATHIAS Olivera Napoli - Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di "Calciomercato - L'orginale" in onda su Sky Sport, ha dato un'importante aggiornamento sul calciomercato del Napoli. “Il Napoli lavora per acquistare un nuovo terzino sinistro, ma l’obiettivo principale non è Emerson, visto il prezzo di 20 milioni ritenuto troppo alto. L’obiettivo più concreto è Mathías Olivera, esterno uruguagio classe ‘97 del Getafe. La cifra si aggira tra i 15 e 20 milioni di euro, ci sono stati contatti tra i due club. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) MATHIAS- Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso di "Calciomercato - L'orginale" in onda su Sky Sport, ha dato un'importante aggiornamento sul calciomercato del. “Illavora per acquistare unterzino sinistro, ma l’obiettivo principale non è Emerson, visto il prezzo di 20 milioni ritenuto troppo alto. L’obiettivo più concreto è, esterno uruguagio classe ‘97 del. La cifra si aggira tra i 15 e 20 milioni di euro, ci sono stati contatti tra i due club. Il ...

