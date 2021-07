“Niente da fare”. Saman Abbas, la notizia dopo 67 giorni di ricerche. Cosa succede adesso (Di martedì 13 luglio 2021) Basta così. Sono state sospese, dopo 67 giorni, le ricerche di Saman Abbas, la 18enne pakistana che ha rifiutato il matrimonio combinato dalla famiglia. L’ipotesi più accreditata – e la più agghiacciante – è che ad uccidere la ragazza siano stati proprio i familiari. In oltre due mesi sono stati impiegati oltre 500 carabinieri, numerosi cani specializzati, vigili del fuoco con natanti e unità della polizia provinciale. Sono stati inoltre utilizzati i più recenti strumenti tecnologici, come geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni, analisi delle informazioni satellitari e telecamere. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Basta così. Sono state sospese,67, ledi, la 18enne pakistana che ha rifiutato il matrimonio combinato dalla famiglia. L’ipotesi più accreditata – e la più agghiacciante – è che ad uccidere la ragazza siano stati proprio i familiari. In oltre due mesi sono stati impiegati oltre 500 carabinieri, numerosi cani specializzati, vigili del fuoco con natanti e unità della polizia provinciale. Sono stati inoltre utilizzati i più recenti strumenti tecnologici, come geo scanner in hd, elettromagnetometri, droni, analisi delle informazioni satellitari e telecamere. ...

