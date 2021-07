Next generation Eu: da Bruxelles via libera a piani di 11 paesi, Italia compresa. 'Abbiamo riguadagnato fiducia' (Di martedì 13 luglio 2021) Entro luglio la prima tranche da 25 miliardi. Un'ottima notizia, dice il premier. Ora tocca a noi continuare a mostrarci un paese credibile e affidabile spendendo bene i soldi stanziati per il nostro ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 luglio 2021) Entro luglio la prima tranche da 25 miliardi. Un'ottima notizia, dice il premier. Ora tocca a noi continuare a mostrarci un paese credibile e affidabile spendendo bene i soldi stanziati per il nostro ...

