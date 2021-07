‘New York Times’: “Accordo di base tra Conmebol e Fifa per la Supercoppa Maradona” (Di martedì 13 luglio 2021) La Conmebol e l’Uefa avrebbero raggiunto un Accordo di base per la disputa della Supercoppa Maradona, una sfida tra Italia e Argentina. A riportarlo è il ‘New York Times’, che ha illustrato come la vincitrice di Euro 2020 e la vincitrice della Copa America 2021 potrebbero concretamente affrontarsi in onore di Diego Armando Maradona; l’ex calciatore era legato a entrambi i Paesi. Icona del Napoli e dell’Albiceleste, il ‘diez’ per eccellenza sarebbe ricordato con gioia da calciatori protagonisti e appassionati, con la vittoria come comun ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Lae l’Uefa avrebbero raggiunto undiper la disputa della, una sfida tra Italia e Argentina. A riportarlo è il, che ha illustrato come la vincitrice di Euro 2020 e la vincitrice della Copa America 2021 potrebbero concretamente affrontarsi in onore di Diego Armando; l’ex calciatore era legato a entrambi i Paesi. Icona del Napoli e dell’Albiceleste, il ‘diez’ per eccellenza sarebbe ricordato con gioia da calciatori protagonisti e appassionati, con la vittoria come comun ...

Advertising

Corriere : Tempesta di grandine, atterraggio d’emergenza per un Boeing a Malpensa. Era diretto a New York - LaStampa : Il New York Times celebra l’Italia: grazie a Draghi e gli Azzurri “un Paese più forte” - SkyTG24 : Euro 2020, anche a New York si festeggia l'Italia - vale_enne : Giustamente un biglietto per New York solo regalato perché altrimenti non si potevano vendere entrambi i reni per p… - giuscocciato : RT @httpflw: COME SEI BELLA NEW YORK TINTA DEL TRICOLORE GIUSTO -

Ultime Notizie dalla rete : ‘New York «New York Times», Vaticano a vescovi Usa: non negare comunione a Biden Corriere della Sera