Nessun decesso | 9 contagi e ricoveri stazionari | il bollettino Covid del 12 luglio

Advertising

GibelliTiziana : RT @regioneFVGit: #COVID19: 15 contagi e nessun decesso. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, @Riccardi_FVG. I dati di og… - PiemonteInforma : COVID #Piemonte Nessun decesso di persona positiva al #Covid_19. Il totale rimane di 11.698: 1.566 #Alessandria, 71… - VivereRavenna : Coronavirus: 76 nuovi positivi su 17.627 tamponi effettuati (0,4%). Nessun decesso - VivereForli : Coronavirus: 76 nuovi positivi su 17.627 tamponi effettuati (0,4%). Nessun decesso - VivereRiccione : Coronavirus: 76 nuovi positivi su 17.627 tamponi effettuati (0,4%). Nessun decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun decesso

, nove nuovi contagi e ricoveri stazionari: è questo il quadro epidemiologico marchigiano delle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che non ci sono state vittime da ...I DECESSI RIMANGONO 11.698è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione di persona positiva al test del Covid - 19. Il totale rimane quindi di 11.698 deceduti risultati ...Anche perché non è ancora certo che la gioia europea porterà a nuovi decessi. Non successe al tempo della Coppa Italia del Napoli né dello scudetto dell’Inter. Ma in fondo fare i catastrofisti è ...Nessun nuovo caso a Parma, Forlì e Circondario Imolese ... 92,6% del totale dei casi attivi. Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi ...