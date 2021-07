“Ne dovete mangiare di pasta” | in Uk consumo giù del 25% nel 2021

(Di martedì 13 luglio 2021) Quando Leonardo Bonucci, durante i festeggiamenti per la vittoria a Euro 2020, urlava “neancora disciutta” rivolto ai tifosi inglesi, non aveva tutti i torti. I dati mostrano infatti che ildinel Regno Unito è crollato del 25% nel, secondo quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat L'articolo

