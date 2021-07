Nassiriya, incendio nel reparto di un ospedale Covid: 52 morti, 22 feriti (Di martedì 13 luglio 2021) È salito ad almeno 52 morti il bilancio delle vittime del tragico incendio divampato ieri in un reparto per pazienti Covid dell'ospedale Al-Hussein di Nassiriya, in Iraq. Lo riferisce la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) È salito ad almeno 52il bilancio delle vittime del tragicodivampato ieri in unper pazientidell'Al-Hussein di, in Iraq. Lo riferisce la...

Advertising

BreakingItalyNe : IRAQ: Incendio in un reparto Covid-19 dell'ospedale 'Al-Hussein' di Nassiriya nella provincia di Dhi Qar: Sale a 44… - Today_it : Esplode bombola d'ossigeno in un reparto Covid, l'ospedale va in fiamme: più di 50 morti a Nassiriya… - interrisnews : Quante persone dovranno ancora morire negli ospedali iracheni prima che il #Governo prenda provvedimenti sulla… - mu_antonella : RT @ilpost: Almeno 50 persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in un ospedale della città irachena di Nassiriya - gemin_steven98 : RT @ilpost: Almeno 50 persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in un ospedale della città irachena di Nassiriya -