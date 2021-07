(Di martedì 13 luglio 2021)‘Promemoria’, ladella casa editricedi Palermo che arriverà in libreria dopodomani, 15 luglio. Lascommessa di Antonio ed Olivia. Una casa editrice di 50 anni si muove dentro e intorno al tempo come una treccia, mantenendo uno sguardo convesso volto alla continua ricerca di nuove preziosissime voci nostrane e del mondo, o di grandi pagine del passato come quelle che popolano certe librerie antiquarie e d’occasione, e uno sguardo concavo rivolto al proprio interno, a un catalogo che ne è l’anima e cartina di tornasole, ...

Advertising

amendolaenzo : Al 77° anniversario della strage di #Fossoli, campo di concentramento dove furono uccise 67 anime della Resistenza… - italiaserait : Nasce la nuova collana economica Sellerio - TV7Benevento : Nasce la nuova collana economica Sellerio... - fisco24_info : Nasce la nuova collana economica Sellerio: Nasce 'Promemoria', la nuova collana economica della casa editrice Selle… - MarcoFaragi : RT @GeneraliItalia: Dalla partnership strategica tra CDP Venture Capital e #GeneraliWelion, nasce la nuova società Convivit per un nuovo mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce nuova

Adnkronos

dalla Fondazione Morra Greco ed è finanziato dalla Regione Campania l'innovativo progetto ... in questo senso, anche una riflessione e una sperimentazione su una dimensionedella didattica ...lasocietà Convivit per un nuovo modello abitativo con servizi digitali, di assistenza e benessere per over 65 autosufficienti. Entro 10 anni in tutta Italia oltre 20 residenze per 2.500 ...Nasce ‘Promemoria’, la nuova collana economica della casa editrice Sellerio di Palermo che arriverà in libreria dopodomani, 15 luglio. La nuova scommessa di Antonio ed Olivia Sellerio. Una casa ...Un progetto innovativo, che nasce dall’unione tra le due più importanti società cestitiche della provincia di Cuneo, protagoniste da oltre mezzo secolo sia a livello regionale ...