(Di martedì 13 luglio 2021)‘Promemoria’, ladella casa editricedi Palermo che arriverà in libreria dopodomani, 15 luglio. Lascommessa di Antonio ed Olivia. Una casa editrice di 50 anni si muove dentro e intorno al tempo come una treccia, mantenendo uno sguardo convesso volto alla continua ricerca di nuove preziosissime voci nostrane e del mondo, o di grandi pagine del passato come quelle che popolano certe librerie antiquarie e d’occasione, e uno sguardo concavo rivolto al proprio interno, a un catalogo che ne è l’anima e cartina di tornasole, ...

Advertising

amendolaenzo : Al 77° anniversario della strage di #Fossoli, campo di concentramento dove furono uccise 67 anime della Resistenza… - ultimenews24 : Nasce 'Promemoria', la nuova collana economica della casa editrice Sellerio di Palermo che arriverà in libreria dop… - liberenotizie : Nasce la nuova collana economica Sellerio. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Nasce la nuova collana economica Sellerio - - italiaserait : Nasce la nuova collana economica Sellerio -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce nuova

Adnkronos

Laguida Street Food 2022 del Gambero Rosso, alla sua settima edizione, celebra il cibo di ... " Il successo di "Via Saffi"da un luogo con due anime e diverse funzioni: una bottega dove si ...... sarà proprio l'artista padovano poco più che sessantenne il vero protagonista della suae ... in ogni caso, è spostare sempre il punto di vista, anche perché 'un oggetto cheper una ...Fossero quelle della parrocchia di San Sebastiano dove è nato il Mancio; del Teatro Pergolesi, gioiello settecentesco, da cui nacquero ispirazioni e carriere ... Però Jesi non si ferma. Una nuova ...PALERMO – Le accuse reggono anche in appello, seppure con sconti di pena, ma vengono pure confermate le assoluzioni del primo grado al processo contro la mafia della provincia di Agrigento. A dare un ...