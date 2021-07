(Di martedì 13 luglio 2021) Tommasoè giàper ladel, che parte oggi a Castel Volturno con visite mediche e test atletici. Lo storico magazziniere azzurro, in una storia su Instagram,...

Advertising

RAFFAELEASCOLE1 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Napoli, Starace è già pronto e carico per l'inizio della nuova stagione: la foto sui social https://t.co… - 100x100Napoli : Lo storico magazziniere già indossa la nuova casacca con cui il #Napoli si allenerà. - sarbatore_ : Quindi ora devo passare da Coverciano a Dimaro, dalla comunicazione social della nazionale a quella del Napoli e da… - TOSADORIDANIELA : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Napoli, Starace è già pronto e carico per l'inizio della nuova stagione: la foto sui social https://t.co… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Napoli, Starace con la nuova pettorina -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Starace

NapoliToday

Tommasoè già pronto e carico per la nuova stagione del, che parte oggi a Castel Volturno con visite mediche e test atletici. Lo storico magazziniere azzurro, in una storia su Instagram, ha ...Tommasoha pubblicato una propria foto, tra le storie di Instagram, dove indossa già la nuova casacca di allenamento. A seguire la foto pubblicata dallo storico magazziniere del: Comments ...Tommaso Starace, posta sui social la foto dell'interno dello spogliatoio del Napoli mentre indossa la nuova casacchina d’allenamento Sulla casacca d'allenamento del Napoli per la nuova stagione ci ...Lo storico magazziniere azzurro indossa già la pettorina di allenamento con la scritta voluta fortemente da Spalletti ...