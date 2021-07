Napoli, Spalletti sorride: tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra (Di martedì 13 luglio 2021) Prima buona notizia per il Napoli di Luciano Spalletti: sono tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra azzurro. Il tweet del club Prima buona notizia per il Napoli di Luciano Spalletti. Come riporta un tweet del club, sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra azzurro. I giocatori partenopei possono così rivedersi oggi a Castel Volturno per le visite mediche prima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Prima buona notizia per ildi Luciano: sonosulazzurro. Il tweet del club Prima buona notizia per ildi Luciano. Come riporta un tweet del club, sonoieri pomeriggio ai componenti delazzurro. I giocatori partenopei possono così rivedersi oggi a Castel Volturno per le visite mediche prima ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti 'La città di Napoli ti tende una mano che noi dobbiamo stringere forte. Dobbiamo saper meritare questa… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - AlfredoPedulla : #Giroud, solo #Milan: sta per essere esaudita la sua volontà. Confermato: #Spalletti a #Napoli vuole solo… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Adesso come adesso a Napoli conosciamo solo 2 Luciano. 1 è 'Luciano, a' vera zuppa e cozz'. 2 Luciano Spalletti. - LelloPinto : Adesso come adesso a Napoli conosciamo solo 2 Luciano. 1 è 'Luciano, a' vera zuppa e cozz'. 2 Luciano Spalletti. -