Napoli | ritiro a Dimaro Folgaria | 700 posti per i tifosi

Il Napoli svolgerà a Dimaro Folgaria un ritiro estivo tra il 15 e il 25 luglio, in collaborazione con l'APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi. Infatti, rispettando l'Ordinanza della Provincia autonoma di Trento in merito alle regole anti-Covid19, potranno presenziare 700 tifosi (pari al 50% della capienza dell'impianto), sempre rispettando il distanziamento. Per accedere, gli spettatori dovranno inoltre essere muniti delle certificazioni o test antigienico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48ore precedenti. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati

