Napoli, primo giorno per Spalletti: negativi i tamponi (Di martedì 13 luglio 2021) Napoli - Tutti negativi i tamponi dei giocatori del Napoli che si sono sottoposti al test ieri allo stadio Maradona. Lo comunica il club azzurro che oggi accoglie i giocatori a Castel Volturno per una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- Tuttidei giocatori delche si sono sottoposti al test ieri allo stadio Maradona. Lo comunica il club azzurro che oggi accoglie i giocatori a Castel Volturno per una ...

C'è un'Italia da blindare: Barella e Insigne, rinnovi da scrivere Commenta per primo Due protagonisti assoluti del trionfo Azzurro agli Europei sono sicuramente Nicolò Barella e ... Le trattative per i rinnovi con Inter e Napoli sono infatti ancora tutte da scrivere ...

Napoli, primo giorno per Spalletti: negativi i tamponi Corriere dello Sport GUARDIA COSTIERA CAMPANIA – Attività di controllo e soccorso in mare, un bilancio della scorsa settimana Particolare menzione merita l’attività effettuata in cooperazione con i militari del corpo della GUARDIA DI FINANZA – reparto operativo aeronavale di Napoli, nelle acque prospicienti ... controllo ...

Napoli. A 67 anni dalla scomparsa di Frida Kahlo, mostra in suo onore al palazzo Fondi “Dobbiamo molto alla grande artista messicana. Il valore della sua arte è espressione della forza interiore della donna, ch ...

