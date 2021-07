Napoli | oggi il raduno | test medici e calendario delle amichevoli

Leggi su retecalcio

(Di martedì 13 luglio 2021): prima amichevole a Dimaro il 18., per la prima fase del ritiro Terminati gli Europei, l’attenzione è rivolta al prossimo campionato di serie A. In attesa del ritorno dei calciatori che sono stati impegnati a Euro 2020 -dopo le dovute vacanze – iniziano le preparazioni estive – in vista dei ritiri- per i vari club.La SSC, in vista del ritiro a Dimaro in Val di Sole, sta svolgendo iper la rosa azzurra. Questa mattina lo staff medico -come riportato dal sito delal società- ...