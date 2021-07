Napoli Expò Art Polis | il Rinascimento Partenopeo da mercoledì 21 al PAN

(Di martedì 13 luglio 2021) Torna con l'estate l'appuntamento annuale con le arti figurative. Giunta alla sua VII edizione,Art, la rassegna dedicata alla creatività made in Naples e non solo, avrà luogo nel ...

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Università Expo Dubai: da Napoli e Avellino cinque protagonisti del Programma Volontari del Padiglione Italia - ITALICOM1 : #Università Expo Dubai: da Napoli e Avellino cinque protagonisti del Programma Volontari del Padiglione Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Expò

SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo

Torna con l'estate l'appuntamento annuale con le arti figurative. Giunta alla sua VII edizione,Art Polis , la rassegna dedicata alla creatività made in Naples e non solo, avrà luogo nel salotto buono della città, il PAN - Palazzo Delle Arti di via Dei Mille, dal 21 luglio al 6 ...... formazione della Regione Emilia - Romagna), Cecilia Del Re (Comune di Firenze), Paolo Petralia Camassa (Comune di Palermo), Giacomo Angeloni (Comune di Bergamo), Giovanni Pagano (Comune di), ...