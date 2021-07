Napoli, cantiere metrò Secondigliano: viale Regina Margherita chiude fino a Natale (Di martedì 13 luglio 2021) Cantieri a Napoli: i lavori a Secondigliano per la tratta Piscinola-Giugliano-Aversa porteranno alla chiusura di viale Regina Margherita sia alle auto che ai pedoni. Ecco i percorsi alternativi. A giorni partirà il cantiere della metropolitana nel quartiere napoletano di Secondigliano, riguardante gli scavi per il tunnel sulla tratta Piscinola-Giugliano-Aversa (gestita da Eav, nonché ex Alifana). Leggi su 2anews (Di martedì 13 luglio 2021) Cantieri a: i lavori aper la tratta Piscinola-Giugliano-Aversa porteranno alla chiusura disia alle auto che ai pedoni. Ecco i percorsi alternativi. A giorni partirà ildella metropolitana nel quartiere napoletano di, riguardante gli scavi per il tunnel sulla tratta Piscinola-Giugliano-Aversa (gestita da Eav, nonché ex Alifana).

