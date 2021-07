Advertising

sportli26181512 : 'Napoli, Benitez vuole Koulibaly all'Everton': Come riporta il Daily Mail il tecnico spagnolo vorrebbe portare a Li… - sportface2016 : #Napoli, ‘Daily Mail’: #Koulibaly nel mirino dell’#Everton di Benitez - NCN_it : DALL'INGHILTERRA – #BENITEZ VUOLE #KOULIBALY ALL'#EVERTON: IL DIFENSORE DEL #NAPOLI È UNA PRIORITÀ DEL TECNICO SPAG… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Koulibaly, torna d'attualità la pista Everton: Benitez lo rivorrebbe con lui… - antofns : RT @Mimmo1946D: @Ciro_Maresca @sscnapoli Non solo Benitez,ma anche quel bidone di Higuain,Callejon,Inler,Albiol,sono stati il fall.to del N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benitez

LONDRA (Inghilterra) - Rafavuole Kalidou Koulibaly . Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico spagnolo ... già allenato ai tempi del. Per il quotidiano inglese il club di ...Ad insistere per far sì che quest'operazione vada in porto, su tutti, il nuovo allenatore Rafa. Il tecnico spagnolo aveva già apprezzato le qualità del senegalese ai tempi dele lo ...Rafa Benitez vuole Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il tecnico spagnolo vorrebbe rinforzare la difesa dell'Everton con l'acquisto del centrale difensivo d'origine senegalese ...MERCATO NAPOLI KOULIBALY – Non si placano le voci di mercato attorno a Kalidou Koulibaly, difensore che pochi giorni fa ha compiuto 30 anni e che da agosto 2014 milita tra le fila del Napoli. Nel ...