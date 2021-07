Mr Wrong, anticipazioni di martedì 20 luglio: Ezgi riceve la proposta di matrimonio di Ozgur (Di martedì 13 luglio 2021) Mr Wrong Dopo l’avvio in daytime, Mr Wrong – Lezioni d’Amore si stabilisce in pianta stabile in prima serata su Canale 5. Seguiamo, puntata dopo puntata, l’evolversi delle storie di Ezgi e Ozgur nelle nostre anticipazioni. Mr Wrong: anticipazioni di martedì 20 luglio 2021 Il matrimonio di Levent e Cansu, a causa della gelosia di Zeynep, salta. Levent decide che prima di sposarsi deve risolvere i suoi problemi con la figlia, quindi propone a Cansu di rimandare il matrimonio. Cansu, stanca di tutte le ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 luglio 2021) MrDopo l’avvio in daytime, Mr– Lezioni d’Amore si stabilisce in pianta stabile in prima serata su Canale 5. Seguiamo, puntata dopo puntata, l’evolversi delle storie dinelle nostre. Mrdi202021 Ildi Levent e Cansu, a causa della gelosia di Zeynep, salta. Levent decide che prima di sposarsi deve risolvere i suoi problemi con la figlia, quindi propone a Cansu di rimandare il. Cansu, stanca di tutte le ...

