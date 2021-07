MPS finanzia con 6 milioni di euro Pedon

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –, azienda specializzata nella creazione di soluzioni vegetali a base di cereali, legumi e semi, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena unmento da 6digarantito da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo, secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidità. L’operazione strutturata, con una durata di 6 anni, consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante, nel contesto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e di sostenere gli investimenti ...

è storicamente vicina al mondo agricolo con investimenti concreti e mirati, impegnandosi per il sostegno e lo sviluppo di un settore importante per l'economia non solo del Nord Est ma del Paese ...... che promuove eprogetti di esplorazione robotica a costo relativamente basso. L'ultima ... Crediti: ESA//DLR - PF/IDA E ci sarà anche l'Italia che, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (...(Teleborsa) - Pedon, azienda specializzata nella creazione di soluzioni vegetali a base di cereali, legumi e semi, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento da 6 milioni di.Il Gruppo Industriale Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione, ha ottenuto un bridge financing da ...