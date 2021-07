Mourinho senza parole | tutti i giocatori cantano Roma Roma

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Roma, la squadra canta l'inno a fine cena. Mou la filma: 'Senza parole' #SkySport #Roma #Mourinho - gl_sisca : RT @LAROMA24: ?? #GiovanniCerra, membro dello staff di #Mourinho si presenta così, cantando l'inno della #ASRoma ???? Lo segue tutta la squ… - pierone63 : RT @ilRomanistaweb: VIDEO - #Mourinho osserva la squadra cantare l'inno: 'Senza parole' Lo Special One, durante la cena di squadra che si… - pierone63 : RT @LAROMA24: ?? #GiovanniCerra, membro dello staff di #Mourinho si presenta così, cantando l'inno della #ASRoma ???? Lo segue tutta la squ… - pierone63 : RT @ReteSport: ?? Una cena di squadra a Trigoria trasformata in un coro: i giocatori cantano 'Roma Roma Roma' e #Mourinho filma incredulo 'S… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho senza

...video pubblicato da Josésulla sua aggiornatissima pagina Instagram: l'allenatore della Roma ha ripreso i suoi giocatori che cantano l'inno 'Roma Roma' salendo in piedi sulle sedie. "...Il video è stato postato quasi immediatamente sull'account Instagram di Josècon la didascalia: 'parole'. Il filmato in pochi secondi ha conquistato migliaia di like e raggiunto ...Alex Telles negli scorsi giorni è stato accostato all'Inter per un ritorno in nerazzurro. Potrebbe giocare in Serie A, ma da avversario.Jose Mourinho pubblica le immagini: i calciatori della Roma intonano 'Roma Roma Roma' e lo Special One scrive: “Senza parole” ...