Mourinho rivaluta Shaw | “Sono stato troppo duro con lui | prestazioni fantastiche”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) “La gente pensa che Lukenon mi piaccia. Non è esattamente così, ha giocato un torneo fantastico, una finale incredibile, in cui non ha commesso alcun errore difensivo. È migliorato partita dopo partita e ha segnato un gol che non è servito per vincere, ma per lui èimportante, per la sua carriera, per i suoi progressi. Èdavvero molto bravo. Il nostro rapporto? Ho sempre cercato di individuare le debolezze dei giocatori e poi li motivato per far meglio: non siamo entrati in empatia. Cisituazioni in cui devi mettere pressione sui giocatori, forse con lui...