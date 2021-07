Mountain bike, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming (Di martedì 13 luglio 2021) C’è grande attesa per le prove olimpiche di Mountain bike specialità cross country. La gara maschile, che andrà in scena il 26 luglio alle 8.00, si preannuncia una delle più spettacolari, in assoluto, per quanto concerne l’universo del pedale. I due grandi favoriti, infatti, sono nientemeno che Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, due dei più grandi fenomeni del ciclismo contemporaneo, nonché gli unici atleti, al momento, capaci di esprimersi ad altissimi livelli in tre discipline diverse. Van der Poel e Pidcock, inoltre, dovranno anche vedersela con l’attuale leader della Coppa del Mondo di cross country Mathias Flueckiger e con sua maestà Nino Schurter. ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) C’è grande attesa per le prove olimpiche dispecialità cross country. La gara maschile, che andrà in scena il 26 luglio alle 8.00, si preannuncia una delle più spettacolari, in assoluto, per quanto concerne l’universo del pedale. I due grandi favoriti, infatti, sono nientemeno che Mathieu van der Poel e Tom Pidcock, due dei più grandi fenomeni del ciclismo contemporaneo, nonché gli unici atleti, al momento, capaci di esprimersi ad altissimi livelli in tre discipline diverse. Van der Poel e Pidcock, inoltre, dovranno anche vedersela con l’attuale leader della Coppa del Mondo di cross country Mathias Flueckiger e con sua maestà Nino Schurter. ...

Advertising

_rjardon : RT @inLOMBARDIA: La #ValleBrembana è la destinazione per gli amanti degli sport outdoor! Trekking, mountain-bike, arrampicata, equitazione,… - viagginbici : Cerco di capire dove si trovi il ponte tibetano di Turbigo. I ponti sospesi mi piacciono molto e questo lo vorrei a… - specialized_it : ??Val di Sole Mondiale: oltre alla Mtb arriva anche il ciclocross ?? In estate, la Val di Sole ospiterà per la terza… - viagginbici : Il periodo migliore è tra aprile e settembre se la meta desiderata è la Namibia. Non proprio comodo direte, ma se s… - EnduroSenzaFret : Da' un'occhiata a 'Che cos'è la Mountain Bike ?: una ricerca della libertà oltre la dimensione sportiva'da Ganzerli… -