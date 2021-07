Morto Giovanni Matta: travolto da un furgone nelle vicinanze di Promocamera (Di martedì 13 luglio 2021) Non ce l’ha fatta Giovanni Matta. L’uomo di 38 anni è spirato in ospedale. Il trentenne era stato investito da un furgone nella zona industriale di Predda Niedda. Giovanni stava camminando sul ciglio destro della carreggiata, sulla Strada 1 di Predda Niedda, pochi metri prima della sede di Promocamera, ed era stato colpito alle spalle dal furgone. A seguito dell’impatto Giovanni Matta era finito oltre il guardrail. Subito soccorso dalla Polizia locale di Sassari e dal 118, in stato di coscienza, era giunto in arresto cardiaco in ospedale e ricoverato ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021) Non ce l’ha fatta. L’uomo di 38 anni è spirato in ospedale. Il trentenne era stato investito da unnella zona industriale di Predda Niedda.stava camminando sul ciglio destro della carreggiata, sulla Strada 1 di Predda Niedda, pochi metri prima della sede di, ed era stato colpito alle spalle dal. A seguito dell’impattoera finito oltre il guardrail. Subito soccorso dalla Polizia locale di Sassari e dal 118, in stato di coscienza, era giunto in arresto cardiaco in ospedale e ricoverato ...

Advertising

SvSport1 : Calcio. Lutto per la Cairese, a 62 anni è morto Giovanni Rando - henrirousseau12 : RT @GerardBigPlus1: @migliaccio31 @albertopetro2 @DavLucia @Rebeka80721106 @smarucci461 @BryanMatthews23 @marialves53 @LunaLeso @agustin_gu… - marialves53 : RT @GerardBigPlus1: @migliaccio31 @albertopetro2 @DavLucia @Rebeka80721106 @smarucci461 @BryanMatthews23 @marialves53 @LunaLeso @agustin_gu… - GerardBigPlus1 : @migliaccio31 @albertopetro2 @DavLucia @Rebeka80721106 @smarucci461 @BryanMatthews23 @marialves53 @LunaLeso… - giovanni_peruz : Ho provato la tecnica #furetto; fingermi morto per non rigovernare, esito: sto rigovernando. #lasciatemiinveire #nonsipuòandareavanticosì -