(Di martedì 13 luglio 2021) Brutto risveglio perabitanti dellae delle zone limitrofe, che questa mattina si sono accorti che la lineadel gestore Wind non funzionava. Dopo i consueti tentativi per verificare se si trattasse di un problema legato alla propria configurazione interna, glihanno letteralmente “assaltato” il call center della Wind al numero verde 155 che, per l’appunto, nel giro di meno di un’ora ha ricevuto 3219 chiamate da clienti Wind, ma che il guasto coinvolge 8.400, in quando correlato a un guasto tecnico Tim, a detta dell’operatrice che ha risposto ...

Advertising

CorriereCitta : Montagnola (e dintorni) si sveglia senza internet: disagi per oltre 8400 utenti -

Ultime Notizie dalla rete : Montagnola dintorni

La Repubblica

... quella per intenderci di Palazzo Pennisi e. Non si conosce ancora l'entità dei danni. Come se non bastasse nello stesso pomeriggio altra vegetazione distrutta in contrada, tra ...... il chiosco nei giardini di Campo di Marte, e della, in quello di via Salvi Cristiani a ... Neidi Firenze: visite guidate gratis Cosa fare questo weekend neidi Firenze se ...MUSICA OLGA PERETYAKTO Auditorium Manzoni, via de’ Monari, ore 20, ingresso 15-15 euro Si intitola “Bel raggio lusinghier” il concerto che segna il ritorno a Bologna del sop ...MUSICA INFERNUM Lunedì, Parco Caserme Rosse, via di Corticella 147, ore 20.30, ingresso 18-20 euro Dalla collaborazione tra Murubutu e Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello storytelling ...