Advertising

ZzuCicciu : RT @ilpost: Mondadori ha comprato De Agostini Scuola - silviaballestra : RT @ilpost: Mondadori ha comprato De Agostini Scuola - ass_adali : RT @ilpost: Mondadori ha comprato De Agostini Scuola - ilpost : Mondadori ha comprato De Agostini Scuola - GioTanner : Sono debole e lo zaino di Einaudi era troppo bello così l'ho comprato sulla Mondadori visto che era gratis se acquistavi due libri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mondadori comprato

Engage

... edito da. A fine 2020 arriva su Real Time la nuova sitcom dal titolo " Social Family " ... ha rivelato: ' Provengo da una famiglia umile e, con i guadagni di Zelig, houna casa per ......dopo l'inaspettata esclusione dalla cinquina di Teresa Ciabatti ma presente il gruppocon ... Sorridente, accompagnata dalla nipote, la Bruck ha scherzato: "Dopo 30 anni houn abito ...Mondadori si rafforza nell'editoria scolastica con l'acquisizione del 100% di De Agostini Scuola e scatta in Borsa. Il gruppo di Segrate ha comperato uno dei principali operatori italiani presente in ...Il gruppo Mondadori ha firmato con De Agostini Editore l'accordo per l'acquisto del 100% di De Agostini Scuola, uno dei principali operatori di editoria scolastica in Italia, al termine di un negoziat ...