Mite, 15 milioni alle Città metropolitane per 14 progetti di riforestazione urbana (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stato firmato il decreto ministeriale che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti per la riforestazione urbana. Trentaquattro i progetti finanziati, dei quali quattordici per le Citta’ metropolitane e ulteriori venti secondo il punteggio acquisito. Lo comunica una nota del ministero della Transizione ecologica (Mite). Le quattordici Città metropolitane sono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Le stesse Citta’ metropolitane ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stato firmato il decreto ministeriale che assegna 15di euro ai miglioriper la. Trentaquattro ifinanziati, dei quali quattordici per le Citta’e ulteriori venti secondo il punteggio acquisito. Lo comunica una nota del ministero della Transizione ecologica (). Le quattordicisono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari. Le stesse Citta’...

