Mings attacca la ministra di Johnson sul razzismo | Ha attizzato il fuoco

Non capita tutti i giorni che un calciatore prenda una posizione così netta, ma quando si parla di razzismo non si può rimanere muti, soprattutto chi ne è vittima. Si riaccende la polemica in ...

Tyrone Mings ha accusato Patel di aver "attizzato il fuoco" per non aver criticato i tifosi che hanno fischiato la squadra quando si inginocchiava in segno di protesta contro l'ingiustizia razziale. Il calciatore calciatore inglese contro la responsabile degli Interni Priti Patel che aveva definito "un gesto politico" l'atto di inginocchiarsi in campo. Mings accusa il governo di non aver preso una posizione netta sugli insulti razzisti ricevuti da Rashford, Sancho e Saka