Milly Carlucci e la dedica a Roberto Mancini dopo la vittoria agli UEFA20

(Di martedì 13 luglio 2021) La conduttricesi congratula con l’allenatore. Lasu Instagram ricorda un momento particolare.(Instagram)Sono stati molti i vip che hanno voluto fare le congratulazioni al Mister della Nazionale Italiana di calcio. Quest’anno, infatti, l’Italia ha raggiunto un importante traguardo trionfando sull’Inghilterra in una partita molto sofferta. Anche la conduttrice di Ballando con le Stelleha voluto fare i ...

Advertising

milly_carlucci : Sto guardando con emozione #carrambachesorpresa su @RaiUno , sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro It… - infoitcultura : Milly Carlucci decide di parlare sui social e scatena il web … - PasqualeMarro : #MillyCarlucci, quella malattia e quella sofferenza che ha vissuto - Carmelocanale5 : Tra gente che si scanna per avere Alessandro Cattelan o Tommaso Zorzi all'#Eurovision2022, siate tra quelli che sos… - PasqualeMarro : #MillyCarlucci la dedica che sorprende: “Ci hai fatto sognare” -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

, messaggio esplicito a Roberto Mancini: ora si capisce tuttoÈ la voce principale della Big Band di "Ballando con le stelle" programma di successo Rai1 condotto da. https://www.facebook.com/events/176265614551078/?ref=newsfeedManca ancora qualche mese al debutto della nuova edizione di “Ballando con le stelle“ (partirà il 16 ottobre prossimo su Rai1) ma Milly Carlucci sta preparando dei veri e propri fuochi artificiali.(ComingSoon.it) Ballando con le stelle 2021, dopo Morgan spunta anche il suo nome: potrebbe essere lei la prossima concorrente View this post on Instagram A post shared by Milly Carlucci ...