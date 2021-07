Milano chiude debole (Di martedì 13 luglio 2021) Chiusura all’insegna della debolezza per Piazza Affari nel giorno dell’avvio della stagione delle trimestrali e dell’aggiornamento relativo l’inflazione statunitense. Nel caso della “earning season”, il la è stato dato, come d’abitudine, da due big del comparto finanziario come JPMorgan e Goldman Sachs. La prima ha chiuso il secondo trimestre con un balzo dell’utile netto del 155% a 11,9 miliardi di dollari e ricavi che hanno segnato un +7% mentre la seconda ha visto il primo dato passare da 197 milioni a 5,35 miliardi ed il secondo salire di quasi il 16% a 15,39 miliardi. Dal fronte CPI (Consumer Price Index), oggi il Bureau of Labor Statistics ha annunciato che i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Chiusura all’insegna dellazza per Piazza Affari nel giorno dell’avvio della stagione delle trimestrali e dell’aggiornamento relativo l’inflazione statunitense. Nel caso della “earning season”, il la è stato dato, come d’abitudine, da due big del comparto finanziario come JPMorgan e Goldman Sachs. La prima ha chiuso il secondo trimestre con un balzo dell’utile netto del 155% a 11,9 miliardi di dollari e ricavi che hanno segnato un +7% mentre la seconda ha visto il primo dato passare da 197 milioni a 5,35 miliardi ed il secondo salire di quasi il 16% a 15,39 miliardi. Dal fronte CPI (Consumer Price Index), oggi il Bureau of Labor Statistics ha annunciato che i ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano chiude debole (-0,5%), giù banche e Stellantis: Spread scende a 101 punti dopo via libera a Pnrr, ben… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo, -0,5%: Indice Ftse Mib a quota 25.156 punti - gonzagamilano : Chiusura Estiva Istituto: L'Istituto chiude per la pausa estiva e per i lavori di manutenzione straordinaria dal 22… - Milano_Events : Il maltempo fa chiudere definitivamente il labirinto di girasoli - - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,9%). Il Ftse Mib a 25.283 punti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Milano chiude Borsa: Milano chiude in calo, - 0,5% Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,5% a 25.156 punti. .

Il teatro ha futuro se ci sono novità ... che durante il lockdown girava i cortili di Milano cantando arie d'opera 'a richiesta'… La ... e dalla drammaturgia originale The Diabolik Comedy - La commedia diabolica, che chiude la rassegna ...

Milano chiude debole Yahoo Finanza Inter, ufficiale la cessione di Esposito al Basilea Ufficiale l’arrivo di Esposito al Basilea in prestito con diritto di opzione e contro opzione La trattativa era stata chiusa nelle scorse ore, in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità. Sebastia ...

Serie A, riunione a Milano tra presidenti e dirigenti: Lazio presente A Milano è andata in scena una riunione tra presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Si è discusso come primo punto la necessità della riapertura degli stadi, dopo che ...

Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,5% a 25.156 punti. .... che durante il lockdown girava i cortili dicantando arie d'opera 'a richiesta'… La ... e dalla drammaturgia originale The Diabolik Comedy - La commedia diabolica, chela rassegna ...Ufficiale l’arrivo di Esposito al Basilea in prestito con diritto di opzione e contro opzione La trattativa era stata chiusa nelle scorse ore, in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità. Sebastia ...A Milano è andata in scena una riunione tra presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Si è discusso come primo punto la necessità della riapertura degli stadi, dopo che ...