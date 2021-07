Milano, 35enne trovato morto a Rogoredo: 'Morto per overdose' (Di martedì 13 luglio 2021) Tragedia alle porte di Milano : un uomo di 35 anni è stato trovato cadavere nei pressi del boschetto della droga di Rogoredo . Secondo il personale medico del 118 intervenuto, l'uomo sarebbe Morto per ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Tragedia alle porte di: un uomo di 35 anni è statocadavere nei pressi del boschetto della droga di. Secondo il personale medico del 118 intervenuto, l'uomo sarebbeper ...

MilanoSpia : Bosco della droga, 35enne trovato morto - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, 35enne trovato morto a Rogoredo: «Morto per overdose» - leggoit : Milano, 35enne trovato morto a Rogoredo: «Morto per overdose» - Marisol32878094 : @LGmarangon In #Lombardia non va tutto bene prenotata vaccinazione x 35enne tra due mesi oppure da Milano deve anda… - SkyTG24 : San Giuliano, donne investite: 35enne che era con loro sarà interrogato da pm di Lodi -

Bosco della droga, 35enne trovato morto Un uomo di 35 anni è morto per una sospetta overdose in via Sant'Arialdo, a pochi passi dal "Boschetto della droga" di Rogoredo. Intorno alle 20.30 di lunedì un passante ha allertato il 112 segnalando ...

