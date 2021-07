Milan | Tadic lontano | tentazione Sabitzer

(Di martedì 13 luglio 2021) Diavolo ancora a caccia del sostituto di Calhanoglu, in difesa si può chiudere per Ballo - Touré. Inter, via Joao Mario e i conti ringraziano di MATTIA TODISCO

Advertising

Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan – #Tadic sempre più difficile: i motivi - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Tadic sempre più difficile: i motivi - sportli26181512 : Milan, Tadic verso la permanenza all’Ajax di Ten Hag: Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si allont… - notizie_milan : Milan-Tadic: la pista sta sfumando pian piano - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, più fantasia per Pioli. Ai rossoneri serve un 10: sul taccuino Sabitzer, Tadic e Ziyech -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tadic

Quotidiano.net

Diavolo ancora a caccia del sostituto di Calhanoglu, in difesa si può chiudere per Ballo - Touré. Inter, via Joao Mario e i conti ringraziano di MATTIA TODISCO...anche nell'ultima stagione Isco suggestione per la trequarti Tra le priorità di mercato delc'... Tramontata, invece, la pistache sembra destinato alla permanenza all'Ajax.Diavolo ancora a caccia del sostituto di Calhanoglu, in difesa si può chiudere per Ballo-Touré. Inter, via Joao Mario e i conti ringraziano ...Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si allontana dall'orbita Milan Dusan Tadic dell’Ajax. Gli olandesi, infatti, non vogliono privarsi del loro capitano ...