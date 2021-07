Milan Real Madrid | è ufficiale | amichevole di lusso per i rossoneri

(Di martedì 13 luglio 2021) Domenica 8 agosto, ore 18.30 a Klagenfurt per la #AthletesVersus Cup, il match traACCF scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup. Una partita dal grande valore sportivo, ma anche con rilevanti finalità sociali: Athletes Versus, infatti, è un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nei loro sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, condividendo gli stessi valori in cui si riflette fortemente anche il Club rossonero, racchiusi nel ...

E il Mondiale di Doha è tra poco più di un anno" ha rivelato commosso l'ex tecnico diMadrid . "Quando mi è scattata la scintilla? Nel vedere la serenità di chi subentrava nelle ...... sfruttando l'esperienza maturata all'ombra della Madonnina lo scorso anno, diventare ancora più determinante per le sorti e gli obiettivi del. OMNISPORT - 13 - 07 - 2021 16:15 Calciomercato:...Milan, amichevole di lusso contro il Real Madrid in programma l'8 agosto a Flagenfurt, in Austria, per la Athletes Versus Cup.Milan e Real Madrid scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Worthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup. Una partita dal grande valore sportivo, ma anche con ...