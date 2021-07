Milan | amichevole di lusso con il Real Madrid ad agosto

(Di martedì 13 luglio 2021) Ile ilscenderanno in campo domenica 8, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup. Una partita – spiega il club rossonero in una nota – dal grande valore sportivo, ma anche con rilevanti finalità sociali: Athletes Versus, infatti, è un’organizzazione senza scopo di lucro che L'articolo

Il 14 agosto ilsarà impegnato nella terzastagionale contro i greci del Panathinaikos , il match si disputerà al 'Nereo Rocco' di Trieste. Prima dell'inizio del campionato, previsto ...Ilsfiderà il Valencia all'interno del Trofeo Naranja. Ad annunciarlo è proprio il club spagnolo ... Per i ragazzi di Stefano Pioli si tratta della secondain programma questa estate: la ...I biglietti per l’amichevole tra Milan e Real Madrid sono in vendita a partire da oggi sul sito Oeticket.com. Quella con il Real Madrid è parte di una serie di amichevoli estive che vedrà il Milan ...AC Milan e Real Madrid CF scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup. Una partita ...