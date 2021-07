Migranti | Verducci | ' no al rifinanziamento della guardia costiera libica'

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Nessuno può dire di non sapere quello che avviene nei cosiddetti campi di detenzione perin Libia, perché le continue violazioni dei diritti umani sono documentate e denunciate da Onu e Consiglio d'Europa". Così il senatore FrancescoDirezione nazionale Pd. "Torture, violenze sessuali, sequestri, trattamenti inumani, detenzione arbitraria. Basta ipocrisie. Il sostegno alla cosiddettafinisce per favorire l'attuale sistema dei campi di detenzione, perchè i respingimenti verso i campi sono operati dalla ...

Vedi Anche, la video - denuncia di Sea Watch: 'La cosiddetta 'guardia costiera' libica ... da Riccardo Magi (+Europa), ai dem Francescoe l'ex viceministro dell'Interno Matteo Mauri , ....... "Se la nostra politica estera e migratoria ignora il rispetto dei diritti umani viola i valori della nostra Costituzione. L'ecatombe nel Mediterraneo e le atrocità contro iche ...Condividi questo articolo:Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Nessuno può dire di non sapere quello che avviene nei cosiddetti campi di detenzione per migranti in Libia, perché le continue violazioni dei dir ...Conferenza stampa del Tavolo Asilo. Dal 2017 60mila persona riportate indietro. “Siamo abbastanza arrabbiati e sbalorditi dal fatto che l’Italia stia andando avanti su questa linea”. Lettera a Draghi ...