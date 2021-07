Meteo Roma: previsioni per mercoledì 14 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo asciutto nelle ore diurne con cieli parzialmente nuvolosi al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +17°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 14 luglio Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino su gran parte della regione, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Cieli sereni nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 14 luglio Al Nord: Forte ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo asciutto nelle ore diurne con cieli parzialmente nuvolosi al mattino e sole prevalente al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.Lazio:per14Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse al mattino su gran parte della regione, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Cieli sereni nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne.Italia:per14Al Nord: Forte ...

