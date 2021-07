Meteo oggi martedì 13 luglio: precipitazioni al Nord, tempo stabile al Sud (Di martedì 13 luglio 2021) Meteo oggi martedì 13 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile al Nord, soleggiato al Sud del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabayoggi martedì 13 luglio il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal brutto tempo al Nord e su parte del Centro e dalla stabilità sul Meridione. Stando a quanto riportato da ‘Sky Tg24’, il vortice polare in ingresso sullo ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 luglio 2021)13: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delinal, soleggiato al Sud del nostro Paese. Le previsioni delper le aree del, del Centro e del Sud Italia. Foto Pixabay13il nostro Paese dovrebbe essere caratterizzato dal bruttoale su parte del Centro e dalla stabilità sul Meridione. Stando a quanto riportato da ‘Sky Tg24’, il vortice polare in ingresso sullo ...

