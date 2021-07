Meteo: estate in crisi, temporali, grandine e stop al caldo africano (Di martedì 13 luglio 2021) Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia con temporali e grandinate. Il vortice resterà sul Paese almeno per tutta la settimana. Il team del sito ilMeteo.it informa che sin dalle prime ore di martedì temporali forti colpiranno il Nordovest, soprattutto Piemonte e Val d'Aosta, ma nel corso del giorno il maltempo si estenderà al resto del Nord e pure su ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 luglio 2021) Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia cone grandinate. Il vortice resterà sul Paese almeno per tutta la settimana. Il team del sito il.it informa che sin dalle prime ore di martedìforti colpiranno il Nordovest, soprattutto Piemonte e Val d'Aosta, ma nel corso del giorno il maltempo si estenderà al resto del Nord e pure su ...

