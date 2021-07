Messico: volontario italiano ucciso a colpi di pistola in strada dopo la finale degli Europei (Di martedì 13 luglio 2021) Un volontario italiano di 42 anni, originario della provincia di Brescia, è stato ucciso a colpi di pistola in Messico nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 mentre rientrava a casa a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili di Brescia, Michele Colosio, conosciuti da tutti come Miguel, si era trasferito da oltre 10 anni in Centroamerica dove aveva avviato una serie di progetti di cooperazione e volontariato. Stando alle prime ricostruzioni della stampa locale, la vittima sarebbe stata attinta da vari colpi di arma da fuoco ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Undi 42 anni, originario della provincia di Brescia, è statodiinnella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 mentre rientrava a casa a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas. Ex tecnico di radiologia agli Spedali civili di Brescia, Michele Colosio, conosciuti da tutti come Miguel, si era trasferito da oltre 10 anni in Centroamerica dove aveva avviato una serie di progetti di cooperazione e volontariato. Stando alle prime ricostruzioni della stampa locale, la vittima sarebbe stata attinta da varidi arma da fuoco ...

Advertising

fattoquotidiano : Messico, ucciso il volontario Michele Colosio: da 10 anni seguiva progetti di cooperazione - Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - Corriere : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pis... - Rembambit : RT @danielecina: Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - danielecina : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola -