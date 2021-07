Messico, ucciso il volontario Michele Colosio: da 10 anni seguiva progetti di cooperazione (Di martedì 13 luglio 2021) Lo hanno ucciso a San Cristóbal de Las Casas, in Messico, a colpi di pistola in strada, mentre andava a fare la spesa. È morto così Michele Colosio, volontario 42enne di Borgosatollo, nel Bresciano. L’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra Italia e Messico per seguire progetti di cooperazione. A dare la notizia è il Giornale di Brescia, precisando che questa sera sarà ricordato con una cerimonia nella Piazza della Cattedrale: la madre è in contatto con le autorità per il rientro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Lo hannoa San Cristóbal de Las Casas, in, a colpi di pistola in strada, mentre andava a fare la spesa. È morto così42enne di Borgosatollo, nel Bresciano. L’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da diecifaceva la spola tra Italia eper seguiredi. A dare la notizia è il Giornale di Brescia, precisando che questa sera sarà ricordato con una cerimonia nella Piazza della Cattedrale: la madre è in contatto con le autorità per il rientro della ...

