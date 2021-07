Mercato Nba | le mosse di Cleveland e Warriors

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 luglio 2021) In attesa che la stagione vada definitivamente in archivio dopo le Finals tra Milwaukee e Phoenix, proseguono le trattative diNba che in questi giorni vedono coinvolti i Golden Statee iCavaliers.Nba:le più attive? Le due franchigie si stanno muovendo per rinforzare i rispettivi roster. I Golden Statestarebbe puntando Damian Lillard, attualmente in forza ai Portland fino alla stagione 2024/2025, sul quale c’è anche l’interesse dei Philadelphia 76ers e dei New York Knicks. I ...