Mercato Juventus, torna dal prestito: nuovo esterno per Allegri (Di martedì 13 luglio 2021) Mercato Juventus – Il suo nome è legato all’operazione plusvalenza con cui la Juventus ha ceduto un paio di stagioni fa Spinazzola alla Roma. Alla luce dell’ultima annata e dell’Europeo, a Torino qualcuno si mangia le mani. Ma l’esplosione del terzino non la metteva più in conto nessuno dopo l’infortunio. Anzi, è stata proprio la sua propensione alle soste ai box ad indurre Paratici ad imbastire la trattativa. Oggi Luca Pellegrini, però, rappresenta una valida alternativa ad Alex Sandro sulla sinistra. Dopo l’ottima esperienza a Cagliari e quella negativa al Genoa, la Vecchia Signora si aspetta un salto di qualità. Mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 luglio 2021)– Il suo nome è legato all’operazione plusvalenza con cui laha ceduto un paio di stagioni fa Spinazzola alla Roma. Alla luce dell’ultima annata e dell’Europeo, a Torino qualcuno si mangia le mani. Ma l’esplosione del terzino non la metteva più in conto nessuno dopo l’infortunio. Anzi, è stata proprio la sua propensione alle soste ai box ad indurre Paratici ad imbastire la trattativa. Oggi Luca Pellegrini, però, rappresenta una valida alternativa ad Alex Sandro sulla sinistra. Dopo l’ottima esperienza a Cagliari e quella negativa al Genoa, la Vecchia Signora si aspetta un salto di qualità....

Advertising

ZZiliani : MERCATO #JUVENTUS #Allegri soddisfatto dei primi movimenti in uscita. #Adani - ciromagliulo26 : RT @mirkonicolino: #Sconcerti a #CMcom: 'E ora, vinto l’Europeo, qualcuno avverta #Juventus, #Inter, #Milan e le altre squadre grandi che i… - HattoriHanzo81 : RT @mirkonicolino: #Sconcerti a #CMcom: 'E ora, vinto l’Europeo, qualcuno avverta #Juventus, #Inter, #Milan e le altre squadre grandi che i… - JuventusUn : Primo colpo clamoroso per la #Juve, in Inghilterra confermano la bomba! I DETTAGLI -> - emamarro : RT @mirkonicolino: #Sconcerti a #CMcom: 'E ora, vinto l’Europeo, qualcuno avverta #Juventus, #Inter, #Milan e le altre squadre grandi che i… -