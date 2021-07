Mercato Juventus | sfuma l’obiettivo per la fascia | valutazione troppo alta

(Di martedì 13 luglio 2021)– Il gruppo di Massimiliano Allegri inizierà a lavorare sul campo senza i nazionali e senza quei rinforzi che in ogni caso arriveranno nelle prossime settimane. La volontà della dirigenza del resto è chiara ed è quella di allestire una rosa competitiva sia in Italia che in Europa.Per questo motivo arriveranno a Torino elementi in grado di elevare il tasso tecnico della squadra.per laTuttavia si deve pur sempre fare i conti con il bilancio ed è per questo motivo che alcuni calciatori difficilmente li vedremo la ...

Calciomercato.com

: per Locatelli si cerca l'intesa col Sassuolo: le possibili contropartite Si parla da tempo di Manuel Locatelli , dellae del possibile matrimonio, ma finora è sempre mancata ...... già affollato di suo, continua ad aumentare visto ildi All Star che la società parigina ... Anche ladi Max Allegri potrebbe rifarsi il look in attacco. Ovviamente tutto ruota intorno ...MERCATO JUVENTUS - Il gruppo di Massimiliano Allegri inizierà a lavorare sul campo senza i nazionali e senza quei ri ...I bianconeri hanno messo gli occhi su un obiettivo di calciomercato della Roma. Mourinho in quel ruolo si è già espresso. In attesa che arrivi l’ufficilità del primo acquisto giallorosso, ovvero Rui P ...