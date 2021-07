Meloni “Raggelante idea Green Pass per partecipare a vita sociale” (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «L'idea di utilizzare il Green Pass per poter partecipare alla vita sociale è Raggelante, è l'ultimo Passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «L'di utilizzare ilper poteralla, è l'ultimoo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia.(ITALPRESS).

