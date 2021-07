Meloni (l'amica di Orban) attacca Cuba: 'Basta con la dittatura comunista' (Di martedì 13 luglio 2021) Giorgia Meloni, esattamente come il suo compare Trump, è rimasta ferma ai tempi della Guerra Fredda e trova assai semplice prendersela con Cuba, nazione che vive ormai da decenni sotto embargo. Barack ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) Giorgia, esattamente come il suo compare Trump, è rimasta ferma ai tempi della Guerra Fredda e trova assai semplice prendersela con, nazione che vive ormai da decenni sotto embargo. Barack ...

Advertising

lusrad : @GiorgiaMeloni 'Per noi la libertà individuale è sacra inviolabile' Giorgia Meloni, estrema destra italiana, amica… - globalistIT : - cesarebrogi1 : Dite alla #Meloni che in #Francia la sua cara amica #LePen è d’accordo con #Macron #ObbligoVaccinale - cesarebrogi1 : Vaccini, boom di prenotazioni in Francia dopo l’appello Macron: 1 milione di persone pronte a ricevere la dose… - AsseretoR : @GuidoCrosetto Contrariamente alla sua amica Meloni sa stare zitto e non vantarsi di imprese altrui(anche se come c… -